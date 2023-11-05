ЦАХАЛ пообещала открыть коридор для эвакуации жителей с севера на юг сектора Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) откроет гуманитарный коридор, чтобы мирное население могло эвакуироваться с севера на юг сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post в субботу, 4 ноября.

Гуманитарный коридор будет открыт с с 10:00 до 14:00 в воскресенье, 5 ноября. Такую информацию изданию передал представитель армии Авичай Адраи.

«Сегодня [палестинское движение] ХАМАС обстреляло минометные и противотанковые снаряды по нашим силам, которые пытались открыть дорогу с севера сектора Газа на его юг, чтобы вы могли защитить себя. Если вы заботитесь о себе и своих близких, направляйтесь на юг в соответствии с нашими инструкциями», — заявил Адраи.

По его словам, ЦАХАЛ снова откроет гуманитарный коридор, несмотря на риски. Адраи сообщил, что свободное передвижение будет обеспечено по дороге Салах ад-Дин.

Ранее, 31 октября, правительство Израиля заявило о существовании плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. В документе, датированном 13 октября, предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. В дальнейшем там планируется построить постоянные города и гуманитарный коридор.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.