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Юрист предупредил водителей о возвращении штрафов за превышение средней скорости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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С апреля следующего года водителей могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости. Об этом 5 ноября сообщает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, контроль средней скорости позволяет эффективно соблюдать установленный скоростной режим на дорогах. Такая практика позволяет снизить количество водителей, которые постоянно разгоняются и притормаживают. Такой стиль вождения еще называют «рваной ездой».

Это не новая практика контроля трафика на дорогах России: автомобилистов штрафовали за превышение средней скорости с 2013-го до 2021 года, пока Верховный суд не встал на сторону одного из водителей, который оспорил такой штраф.

«Были выявлены крупные пробелы в правовом регулировании понятия «средняя скорость» и способов фиксации ее превышения. В итоге подобные нарушения фиксироваться перестали», ― рассказал Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Тем не менее, отметил эксперт, идея таких штрафов оказалась «живее всех живых». Так, например, Минтранс предложил внести правки в законодательство и дать определению «средняя скорость» новую коннотацию: как отношение пройденного расстояния к затраченному времени. С помощью камер фотовидеофиксации (ФВФ), предлагает Минтранс, будут вычислять, за сколько времени водитель проехал определенный участок дороги.

«Поскольку такое нарушение носит «длящийся характер» (водителю нужно проехать немалый участок пути от одной камеры до другой), местом его совершения предложено определить точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено нарушение», ― объяснил юрист.

По мнению Соловьева, штрафы за превышение средней скорости, возможно, вернутся в апреле 2024 года, когда в силу вступит новый КоАП.

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