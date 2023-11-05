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Три человека в автомобиле на летней резине погибли в ДТП в Красноярске

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Фото: Управление МВД РФ по Красноярскому краю
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Три человека погибли в ДТП в Красноярске в воскресенье, 5 ноября. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю, виновник аварии — легковая Lada Priora — был на летней резине.

«Сотрудниками Госавтоинспекции было предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по улице Чернышевского в сторону улицы Караульной, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автобусом, который двигался в сторону улицы Мужества», — сообщили в ведомстве.

Водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте от полученных травм, не дождавшись приезда скорой помощи. Еще один пассажир Lada Priora госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В автобусе находилось около 10 пассажиров. По предварительным данным, никто из них не получил серьезных травм.

О состоянии здоровья водителя автобуса не сообщается. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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Днем ранее, 4 ноября, во Владимирской области водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. В аварии погибли пять человек, находившихся в легковушке.

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