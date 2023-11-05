Минобороны показало зачистку траншеи разведчиками ВС РФ на запорожском направлении

На запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое и Работино продолжают действовать разведгруппы новороссийских десантников по зачистке позиций войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры 5 ноября, в День военного разведчика, предоставило Минобороны РФ.

Разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области. Украинские войска попытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать.

После нанесения огневого поражения артиллерией десантники скрытно приблизились к опорному пункту, где укрылись боевики, и с нескольких направлений атаковали противника. Они провели зачистку занятого опорного пункта. Впоследствии подразделения ВДВ смогли закрепится на позициях противника и взять трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.

В России 5 ноября отмечают День военного разведчика — профессиональный праздник бойцов, в задачи которых входит добыча сведений о боевых действиях противника. Он был учрежден в 2000 году приказом Министерства обороны. В 2023 году праздник будут справлять в 24-й раз.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил разведчиков с профессиональным праздником. Он отметил, что российские военные разведчики эффективно выполняют свою работу в зоне спецоперации. Также глава Минобороны выразил особую благодарность ветеранам, «тем, кто делится знаниями и опытом с молодым поколением защитников Отечества».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.