Новым председателем основной оппозиционной партии Турции стал Озгюр Озель

Депутат Манисы Озгюр Озель по итогам выборов стал новым председателем основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) в Турции. Он обошел Кемаля Кылычдароглу, который занимал данный пост 13 лет. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило агентство Anadolu Ajansi.

Отмечается, что председатель был избран во втором туре голосования на 38-м съезде НРП. В первом туре не удалось добиться абсолютного большинства, поэтому выборы переносились. По итогу в ночь на 5 ноября Озель набрал 812 голосов, в то время как Кылычдароглу — 536. Победитель уже поблагодарил всех за оказанное доверие, а соперник поздравил его с новой должностью.

«Сегодня я прощаюсь с постом председателя с решением, принятым делегатами нашего конгресса. Я хотел бы поблагодарить всех, кто до сих пор поддерживал нашу борьбу. Наш новый председатель — Озгюр Озель, который был избран председателем правления. Я поздравляю вас и желаю вам успехов», — заявил Кылычдароглу.

Кылычдароглу был соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших в мае выборах президента Турции. По итогам второго тура он получил почти 48% голосов против 52%, отданных за Эрдогана.