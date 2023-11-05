WAFA сообщило о гибели 51 человека при авиаударе по лагерю беженцев Аль-Магази в Газе

В результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части Газы погиб 51 человек. Об этом 5 ноября сообщает агентство WAFA.

«51 человек погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации Израиля в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа», ― гласит сообщение информагентства.

Большинство жертв — женщины и дети, сообщает WAFA.

Тем временем ЦАХАЛ никак не прокомментировала эту информацию.

Утром 4 ноября ЦАХАЛ нанесла удар по школе, расположенной в северной части анклава. В здании находились тысячи людей, бежавших от предыдущих израильских атак из разных частей региона. Погибли не менее 12 человек, более 50 получили ранения.

За день до того сообщалось, что не менее 20 человек погибли из-за удара Израиля вблизи здания школы в секторе Газа, в котором находились палестинские беженцы, еще десятки человек получили ранения.

До этого, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику. Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.