Немецкий генерал рассказал об удивлении многих из-за слов Залужного о тупике для ВСУ

Многие лидеры мнений в Германии оказались поражены заявлением главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в зоне спецоперации. Об этом сообщил в эфире телеканала Phoenix бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

«Да, это тупиковая ситуация, для многих это откровенно поразительно, для многих комментаторов в Германии», — сказал он в эфире, опубликованном на YouTube-канале от 2 ноября.

По мнению Ганзера, командование ВСУ не хочет вступать в длительное позиционное противостояние, однако «сейчас ситуация именно такова». Он предполагает, что Киев в ближайшее время всё еще будет нуждаться в поддержке Запада, однако вместо контрнаступления перейдет к обороне.

«Я думаю, что с темой крупного контрнаступления, особенно на юге, пока покончено», — отметил он.

Ранее, 1 ноября, Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Кроме того, 2 ноября сообщалось, что слова Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву. А 3 ноября телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил об обсуждении США, странами Европы и Украиной вариантов условий для заключения мирного договора с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.