Реклама
Прямой эфир
Мир
WAFA сообщило о гибели 51 человека при авиаударе по лагерю беженцев Аль-Магази в Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +13 градусов в Москве 5 ноября
Мир
Байден подтвердил прогресс в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа
Мир
Аэропорт Гамбурга подтвердил информацию о прекращении авиасообщения
Происшествия
В Минобороны заявили о повреждении корабля в Керчи при ракетном ударе ВСУ
Мир
В Вашингтоне десятки тысяч человек вышли на пропалестинский марш
Мир
МИД Турции подтвердил визит Блинкена в Анкару
Мир
Боевое крыло ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных из-за ударов Израиля
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП во Владимирской области
Общество
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Общество
Павильон Минпромторга открылся на выставке «Россия» в Москве
Культура
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Чудо света»
Мир
ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы
Сюжет:

Немецкий генерал рассказал об удивлении многих из-за слов Залужного о тупике для ВСУ

Генерал Ганзер: многих в ФРГ поразило признание Залужного о тупике для ВСУ
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие лидеры мнений в Германии оказались поражены заявлением главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в зоне спецоперации. Об этом сообщил в эфире телеканала Phoenix бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

«Да, это тупиковая ситуация, для многих это откровенно поразительно, для многих комментаторов в Германии», — сказал он в эфире, опубликованном на YouTube-канале от 2 ноября.

По мнению Ганзера, командование ВСУ не хочет вступать в длительное позиционное противостояние, однако «сейчас ситуация именно такова». Он предполагает, что Киев в ближайшее время всё еще будет нуждаться в поддержке Запада, однако вместо контрнаступления перейдет к обороне.

«Я думаю, что с темой крупного контрнаступления, особенно на юге, пока покончено», — отметил он.

Прорыва не будет: главком ВСУ Залужный заговорил о позиционной борьбе
В эссе для британского издания украинский генерал сделал ряд комплиментов российскому вооружению

Ранее, 1 ноября, Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Кроме того, 2 ноября сообщалось, что слова Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву. А 3 ноября телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил об обсуждении США, странами Европы и Украиной вариантов условий для заключения мирного договора с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023