Синоптики спрогнозировали осадки и до +13 градусов в Москве 5 ноября
Облачно, небольшой дождь и до +13 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 5 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +11…+13 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +7.
В Московской области днем прогнозируют +9…+14 градусов, ночью температура может опуститься до +5.
Ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами возможны порывы до 15 м/с.
Атмосферное давление — 739 мм ртутного столба.
Ранее, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об ухудшении погоды в ноябрьские праздники. Так, по его словам, уже с 3 ноября среднесуточная температура будет ниже 5 градусов, кроме того, 4 и 5 ноября ожидаются небольшие дожди.
Позже, 4 ноября, Вильфанд сообщил, что возвращение погоды к ноябрьским значениям ожидается в Москве с 7 ноября. По словам специалиста, температура воздуха в начале недели будет около +9 градусов, а к концу опустится до +1. Он объяснил, что на смену теплым воздушным потокам в столицу начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.