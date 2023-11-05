В КНР обвинили США в клевете из-за заявлений о контрабанде панголинов

В Китае потребовали от США не наносить урон репутации Пекина обвинениями в контрабанде панголинов, чешую которых, по мнению Вашингтона, активно используют в медицинских целях, несмотря на отсутствие научного подтверждения этому. Об этом сообщает 5 ноября посол Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР», ― заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам сотрудника внешнеполитического ведомства, КНР проводит активную политику по защите панголинов от браконьерства. Посол подчеркнул, что Пекин намерен усилить сотрудничество с международным сообществом для защиты дикой природы, в том числе принимать прагматичные, научно обоснованные решения в отношении находящихся под угрозой видов животных.

Ранее, 3 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден в своем обращении к конгрессу указал на необходимость спасения от вымирания панголинов, которых, по его словам, в Китае массово истребляют ради импорта и использования в медицинских целях.

Американский лидер указал на необходимость провести переговоры с КНР, чтобы добиться от республики до конца текущего года полного прекращения истребления панголинов. В противном случае, отметил президент, Китаю грозят новые экономические санкции со стороны США.