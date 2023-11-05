СМИ заявили об опасении американцев относительно дальнейшей поддержки Киева

В США число граждан, которые с опаской относятся к идее продолжать оказывать помощь Украине, растет. Американцы опасаются «тупиковой ситуации», пишет в субботу, 4 ноября, газета The Hill.

«Всё большее число американцев, особенно в Республиканской партии, с осторожностью относятся к продолжению поддержки Украины без четкой цели положить конец конфликту», — передает издание.

Отмечается, что контрнаступление, о котором объявлял Киев, продолжается уже пять месяцев, но практически безрезультатно, так как по большей части Вооруженные силы Украины (ВСУ) «упираются в оплот российских позиций».

«Впереди еще больше политических препятствий, а имеющиеся у Украины деньги быстро иссякают — точно так же, как растут опасения по поводу тупиковой ситуации в отношениях с Россией. Скоро наступит зима, и войскам потребуется постоянный приток припасов, чтобы продолжать контрнаступление», — пишет газета.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Украины из-за событий на Ближнем Востоке наступили нелегкие времена, Киев больше не может пользоваться своим иждивенческим доминированием. Песков подчеркнул, что западные страны готовы были помогать Киеву лишь в расчете на результат.

Днем ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил об обсуждении США, странами Европы и Украиной вариантов условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, страны Запада открыто говорили Киеву, что ему придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора.

Также в тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Перед этим, 2 ноября, сообщалось, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.