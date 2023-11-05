Реклама
Прямой эфир
Мир
Аэропорт Гамбурга подтвердил информацию о прекращении авиасообщения
Происшествия
В Минобороны заявили о повреждении корабля в Керчи при ракетном ударе ВСУ
Мир
В Вашингтоне десятки тысяч человек вышли на пропалестинский марш
Мир
МИД Турции подтвердил визит Блинкена в Анкару
Мир
Боевое крыло ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных из-за ударов Израиля
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП во Владимирской области
Общество
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Общество
Павильон Минпромторга открылся на выставке «Россия» в Москве
Культура
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Чудо света»
Мир
ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России
Общество
Галерея «Достижения России» открылась у главной арки ВДНХ в рамках выставки «Россия»
Мир
США с Египтом и Иорданией не допустят открытия второго фронта против Израиля
Сюжет:

СМИ заявили об опасении американцев относительно дальнейшей поддержки Киева

The Hill: всё больше американцев с опаской относятся к дальнейшей помощи Киеву
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США число граждан, которые с опаской относятся к идее продолжать оказывать помощь Украине, растет. Американцы опасаются «тупиковой ситуации», пишет в субботу, 4 ноября, газета The Hill.

«Всё большее число американцев, особенно в Республиканской партии, с осторожностью относятся к продолжению поддержки Украины без четкой цели положить конец конфликту», — передает издание.

Отмечается, что контрнаступление, о котором объявлял Киев, продолжается уже пять месяцев, но практически безрезультатно, так как по большей части Вооруженные силы Украины (ВСУ) «упираются в оплот российских позиций».

«Впереди еще больше политических препятствий, а имеющиеся у Украины деньги быстро иссякают — точно так же, как растут опасения по поводу тупиковой ситуации в отношениях с Россией. Скоро наступит зима, и войскам потребуется постоянный приток припасов, чтобы продолжать контрнаступление», — пишет газета.

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Украины из-за событий на Ближнем Востоке наступили нелегкие времена, Киев больше не может пользоваться своим иждивенческим доминированием. Песков подчеркнул, что западные страны готовы были помогать Киеву лишь в расчете на результат.

Днем ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил об обсуждении США, странами Европы и Украиной вариантов условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, страны Запада открыто говорили Киеву, что ему придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора.

Также в тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Перед этим, 2 ноября, сообщалось, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023