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Зеленский сообщил, что Евросоюз и США не склоняют его к переговорам с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что Запад давит на него, вынуждая начать переговоры с Россией. Об этом 4 ноября сказал украинский лидер в ходе совместной пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Зеленского, западные партнеры Украины не принуждают республику к проведению переговоров с Россией и добровольному отказу от своих территорий.

«Никто сегодня не давит на меня. <…> На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сели с Россией разговаривать и что-то отдавали», ― приводит слова украинского лидера телеканал France 24.

Кроме того, президент Украины указал, что тема давления западных стран на Киев поддерживается «даже украинцами». При этом он подчеркнул, что переговоры между Киевом и Москвой исключены.

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Накануне телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По сведениям СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявлял, что Украине нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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