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Байден подтвердил прогресс в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/CNP/Shawn Thew
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Президент США Джо Байден на брифинге подтвердил прогресс в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили в пресс-пуле Белого дома.

На вопрос о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз президент ответил «да» и поднял большой палец вверх, сообщает Reuters.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции в Аммане заявлял, что гуманитарные паузы в ходе военных операций в секторе Газа могут пойти на пользу не только мирным палестинцам, но и Израилю.

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Блинкен 4 ноября на пресс-конференции с египетским и иорданским коллегами в Аммане заявил, что США, Египет и Иордания собираются использовать свое влияние, чтобы не допустить открытия еще одного фронта против Израиля.

Ранее в этот день газета The Washington Post сообщила, что более 600 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) подписали петицию о прекращении огня между ЦАХАЛ и палестинской группировкой ХАМАС, направленную в Белый дом. Один из подписавших петицию сотрудников USAID назвал происходящее в секторе Газа «душераздирающими событиями». По сведениям The Washington Post, многие чиновники в агентстве потрясены, что президент США Джо Байден поддерживает армию Израиля, которая является причиной катастрофы в Газе.

4 ноября стало известно, что попытки договориться о гуманитарной паузе для эвакуации заложников в секторе Газа между США и ХАМАС пока ни к чему не приводят. Между тем число заложников там может достигать 200 человек, и они нуждаются в освобождении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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