Песков: взрыв «Северных потоков» исторически мог бы стать поводом к войне

Взрыв «Северных потоков» исторически мог стать поводом для войны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание» в субботу, 4 ноября. Его слова цитирует агентство «РИА Новости».

«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв газопровода «Северный поток». — Ред.), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны», — заявил Песков.

По его словам, газопровод относился к объектам критической инфраструктуры. Взрыв столь важного сооружения не мог быть проигнорирован.

«Прямо или косвенно сразу стали заявления какие-то официальные, полуофициальные, псевдоаналитики стали кричать, что это только Россия могла сделать, без зазрения совести. И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду. Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе», — высказался пресс-секретарь.

По его мнению, на Западе специально замалчивают правду. Он назвал случившееся «скандальной ситуацией», в которой точно «что-то не так».

Ранее, 2 октября, глава департамента МИД КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю заявил, что власти США и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках». По его словам, сам факт отклонения Вашингтоном законных запросов Москвы об участии в расследовании говорит об уловке с целью скрыть следы преступлений.

2 октября сообщалось, что Россия обязательно вернется к идее инициировать международное расследование диверсий на газопроводах, заявил в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что до этого Москва хочет добиться результатов национальных разбирательств.

Журнал Der Spiegel 26 мая сообщал, что у следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Вместе с тем существует альтернативное расследование, которое проводится независимым американским журналистом Сеймуром Хершем. Так, еще в начале февраля он пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью, в которой со ссылкой на источники заявил о приказе американского президента Джо Байдена заминировать газопроводы.