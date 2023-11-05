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Ефрейтор Кирицев прицельным огнем уничтожил пулеметное гнездо ВСУ с расчетом

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Фото: Министерство обороны РФ
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Ефрейтор Евгений Кирицев в составе штурмового отряда прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатами уничтожил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и личный состав противника. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 5 ноября, рассказали в Минобороны РФ.

Продвигаясь в условиях лесистой местности, штурмовой отряд обнаружил замаскированные фортификационные сооружения и личный состав ВСУ численностью до ротной тактической группы, а также артиллерийские позиции, с которых противник вел минометный обстрел. Проведя разведу на месте и обезвредив минные заграждения, российские военнослужащие решили атаковать.

Ефрейтор Кирицев, грамотно перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, ликвидировал пулеметное гнездо ВСУ с расчетом. Также в ходе сражения штурмовая группа уничтожила боевую бронированную машину, два миномета и более десяти украинских боевиков. Остальные спешно отступили, оставив в блиндажах вооружение и боекомплект.

В то же время прапорщик Дмитрий Кудрявцев в составе боевого расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Находясь на боевом дежурстве, военнослужащие обнаружили в небе беспилотник самолетного типа, движущийся в сторону населенного пункта.

Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских БПЛА и что данная воздушная цель «чужая», прапорщик Кудрявцев выждал момент входа вражеского БПЛА в зону поражения, произвел захват и уничтожил его. После это расчет незамедлительно покинул позиции, и артиллерийский удар противника не достиг цели.

Продолжение преследует: ВС РФ успешно отбивают атаки под Купянском
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Ранее, 3 ноября, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное огнестрельное оружие российским военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Наград были удостоены командир мотострелкового полка полковник Иван Клещерев, командир мотострелковой бригады полковник Роман Федоров и командир отделения противотанковых управляемых ракет сержант Юрий Щербаков. Трое награжденных героев России в совокупности уничтожили 32 танка украинских националистов.

Ранее, 31 октября, в Минобороны рассказали, что рядовой Павел Сергеев в составе батальонной тактической группы российских мотострелков освобождал один из населенных пунктов от украинских националистов. Грамотно используя рельеф местности, он заманил боевиков в подготовленный «огневой мешок», после чего, отрезав пути отступления, огнем приданных средств усиления навязал бой, в ходе которого было уничтожено несколько единиц автомобильной техники и до 10 боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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