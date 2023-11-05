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В Минобороны заявили о повреждении корабля в Керчи после попадания украинской ракеты

Минобороны: ПВО сбила в Керчи 13 из 15 ракет ВСУ, поврежден корабль
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Фото: Соцсети
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Вооруженных силы Украины (ВСУ) 4 ноября ударили по судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракета, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 из них. В результате попадания боеприпаса противника повреждения получил находившийся на заводе корабль, сообщили в Минобороны РФ 5 ноября.

«4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что системы ПВО отработали в районе судостроительного завода в Керчи. По его словам, часть обломков упала на территорию сухих доков. Он также уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее, 30 октября, в Крыму ПВО пресекла попытку украинской армии атаковать объекты полуострова восемью крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Все ракеты были сбиты. Повреждений инфраструктуры и пострадавших не было.

Украинская сторона предпринимает попытки атаки на полуостров Крым. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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