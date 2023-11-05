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Экс-лидер арабской партии в кнессете рассказал о крахе Нетаньяху

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Фото: Global Look Press/XinHua/Wang Zhuolun
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не способен противостоять последствиям недавнего нападения ХАМАС. Это приведет его к логической политической гибели, рассказал «Известиям» бывший председатель партии «Объединенный арабский список» в израильском кнессете Ибрагим Сарсур.

«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»
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«Нетаньяху прекрасно понимает, что окончание войны в Газе означает начало его конца. Он пытается продлить всеми силами боевые действия, чтобы выйти героем — ему нужно получить своего рода индульгенцию от народа», — полагает он.

По его словам, продление войны спасет израильского премьер-министра от неминуемой участи. Сарсур отметил, что все эти события катастрофически отразятся не только на палестинском народе, но и на международной безопасности и стабильности.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Ибрагима Сарсура «Известиям»:

«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»

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