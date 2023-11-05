СМИ сообщили о планах Блинкена по посещению Рамаллы 5 ноября

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, намерен посетить административный центр Палестины город Рамаллу, расположенный на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал El-Balad в субботу, 4 ноября, со ссылкой на источник в палестинской администрации.

В Рамалле Блинкен планирует провести встречу с президентом страны Махмудом Аббасом.

Темы грядущего разговора и дальнейшие планы госсекретаря не сообщаются.

В тот же день Блинкен на пресс-конференции с египетским и иорданским коллегами в Аммане заявил, что США, Египет и Иордания собираются использовать свое влияние, чтобы не допустить открытия еще одного фронта против Израиля.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что Блинкен 4 ноября во время пребывания в столице Иордании планирует организовать встречу глав МИД арабских стран-союзников. Встреча необходима США для привлечения региональных партнеров к поддержке стратегий в отношении войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

В тот же день Блинкен провел закрытую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они также встретились с членами военного кабинета министров.

Перед этим, 2 ноября, Госдеп США сообщил, что Блинкен планирует посетить ряд стран, в том числе Израиль, в период со 2 по 10 ноября. В Тель-Авиве помимо прочих вопросов будет обсуждаться освобождение захваченных движением ХАМАС заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.