Платформа «Авито» удалила объявления о продаже билетов на балет «Щелкунчик»

С площадки «Авито» были удалены все объявления о продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре в Москве. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

«Все объявления о продаже билетов на «Щелкунчик» в Большом театре удалены с платформы. Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на платформе и считаем, что правильно будет поступить именно так», — сообщила компания.

Там выразили надежду, что подобная мера позволит предотвратить часть рисков и сделает покупку на любимый спектакль более доступной для зрителей.

Ранее, 27 октября, источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Предприимчивые москвичи решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить их желающим, например, в 20 минутах от кассы по цене в 15 тыс. рублей.

Вечером 3 ноября корреспондент «Известий» Олег Барышев сообщал, что почти 500 человек выстроились в очередь за браслетами, которые дают возможность купить билет на «Щелкунчик». Всего же браслетов 400. Обладатели этих лент смогут приобрести билеты на балет начиная с 10:00 4 ноября.

У Большого театра в Москве в ночь на 4 ноября очередь из сотен людей выстроилась за браслетами, но их опередили перекупщики. Ожидающие рассказали, что ленты уже появились на торговых площадках типа «Авито» и продаются перекупщиками втридорога.

Балет «Щелкунчик» — одно из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении уже нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.