Боевое крыло ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных из-за ударов Израиля

Более 60 пленных погибли во время израильских ударов по сектору Газа. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщило боевое крыло палестинского движения ХАМАС, передает «РИА Новости».

«С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками. Похоже, мы не сможем добраться до них из-за того, что продолжается ужасная агрессия против Газы», — говорится в заявлении бригады «Аль-Кассам».

Ранее в этот день сообщалось, что по меньшей мере 150 медработников погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа. По данным ведомства, Израиль произвел 130 атак на палестинский сектор здравоохранения.

Также 4 ноября при ударе по школе в секторе Газа погибли не менее 12 человек, более 50 получили ранения. Как отмечается, удар был нанесен израильской стороной. В здании учреждения, что находится в лагере беженцев Джабалия, размещались перемещенные лица.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс., со стороны Палестины пострадали 25 тыс., погибли более 9,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.