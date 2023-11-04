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Пять человек погибли в результате ДТП во Владимирской области

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Фото: соцсети
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В результате столкновения легкового автомобиля и большегруза во Владимирской области погибли пять человек. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает «МВД Медиа».

По информации правоохранителей, авария произошла на 48-м км автодороги Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск Александровского района области. Предварительно известно, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

Пять человек, которые находились в легковушке, погибли. Их личности устанавливаются.

Накануне женщину на пешеходном переходе насмерть сбил водитель каршеринга в Санкт-Петербурге, неподалеку от станции «Озерки». Обоих участников ДТП госпитализировали с травмами. У пострадавшей медики обнаружили несколько переломов, ушибы и открытую черепно-мозговую травму. У водителя диагностировали только сотрясение мозга.

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