Reuters сообщило об ударе «Хезболлы» по Израилю новой мощной ракетой
Ливанская группировка «Хезболла» нанесла удар по израильским позициям новой мощной ракетой, которая никогда ранее не применялась на практике. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 4 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Источник в Ливане, знакомый с атаками «Хезболлы», сообщил, что группировка выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях», — написано в публикации.
По словам источника, были поражены позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) неподалеку от населенных пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш.
Ранее в тот же день появилась информация, что «Хезболла» атаковала пять позиций ЦАХАЛ. Сообщалось, что удары нанесены по пунктам Джал Аль-Алам, Аль-Джардах, Хадаб Аль-Бустан, Аль-Маликия и Аль-Матла.
Перед этим, 3 ноября, генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла в ходе телеобращения заявил, что риск полномасштабных боевых действий между «Хезболлой» и Израилем реален.
Насрулла выступил с обращением, которое стало первым с 7 октября. Он заявил, что движение присоединилось к военным действиям против Израиля еще 8 октября. Генсек ливанского движения указал на то, что «Хезболла» не остановится на достигнутом на ливано-палестинской границе и перейдет к новому этапу.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.