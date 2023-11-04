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Reuters сообщило об ударе «Хезболлы» по Израилю новой мощной ракетой

Reuters: «Хезболла» запустила по Израилю новую мощную ракету
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Фото: Global Look Press/Ali Hashisho
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Ливанская группировка «Хезболла» нанесла удар по израильским позициям новой мощной ракетой, которая никогда ранее не применялась на практике. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 4 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Источник в Ливане, знакомый с атаками «Хезболлы», сообщил, что группировка выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях», — написано в публикации.

По словам источника, были поражены позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) неподалеку от населенных пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш.

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Ранее в тот же день появилась информация, что «Хезболла» атаковала пять позиций ЦАХАЛ. Сообщалось, что удары нанесены по пунктам Джал Аль-Алам, Аль-Джардах, Хадаб Аль-Бустан, Аль-Маликия и Аль-Матла.

Перед этим, 3 ноября, генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла в ходе телеобращения заявил, что риск полномасштабных боевых действий между «Хезболлой» и Израилем реален.

Насрулла выступил с обращением, которое стало первым с 7 октября. Он заявил, что движение присоединилось к военным действиям против Израиля еще 8 октября. Генсек ливанского движения указал на то, что «Хезболла» не остановится на достигнутом на ливано-палестинской границе и перейдет к новому этапу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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