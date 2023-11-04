В Москве задержали мужчину, пытавшегося зарубить топором женщину

В Москве задержан мужчина, подозревающийся в покушении на убийство женщины, арендовавшей у него комнату. Об этом 4 ноября сообщило главное следственное управления СК России по городу в своем Telegram-канале.

«<...> возбуждено уголовное дело по признакам преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 ноября подозреваемый, находясь в своей квартире в Окружном проезде, ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату.

Пострадавшая была доставлена в столичную больницу, медики оказывают ей помощь.

В сообщении добавили, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Сам мужчина в скором времени будет доставлен в отделение столичного СК для последующего допроса оперативниками.

Ранее в этот день полицейские при взаимодействии с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали жителя Рязани 1979 года рождения, подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области.

Как добавили в Следственном комитете (СК) России, задержанный пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью убитого.