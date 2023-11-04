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Экс-советник Кучмы объяснил визит фон дер Ляйен в Киев амбициями

Экс-советник Кучмы Соскин: фон дер Ляйен приехала в Киев ради своих амбиций
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Фото: Global Look Press/Pavlo Bahmut
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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев ради собственных амбиций, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Такое мнение он выразил 4 ноября на своем YouTube-канале.

По его словам, визит чиновницы не означает, что Евросоюз (ЕС) выделит Украине новый финансовый транш.

«Просто она приехала. Ну надо приехать, поддержать парня этого, [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.

Соскин считает, что фон дер Ляйен играет последний акт в своей карьере, и ей нужно «красиво это сделать». По его мнению, глава ЕК покинет свой пост в скором времени.

О визите фон дер Ляйен в Киев сообщил утром 4 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк. На вокзале ее встретил Зеленский, хотя ранее в ходе визитов в страну политика обычно встречали представители посольства ЕС.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «Известиям» визит главы ЕК, отметил, что этот вопрос неважен для россиян. По его словам, это должно волновать жителей европейских стран, так как это они на свои налоги содержат фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновница, приехав в Киев, «вернулась к основной специальности».

До этого, 20 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на то, что ЕС с февраля 2022 года выделил на поддержку Украины почти $90 млрд. Из них $27 млрд — это поставки оружия, уточнила она.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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