Семейная пара насмерть отравилась газом в Нижегородской области

Семейная пара погибла, предположительно, отравившись газом в городе Кстово Нижегородской области. Об этом 4 ноября сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

В доме по улице Мира были обнаружены тела 37-летнего мужчины и его 33-летней супруги. В ходе осмотра следователи СК не обнаружили видимых телесных повреждений на телах погибших.

«Следователи не исключают, что причиной смерти потерпевших могло стать отравление угарным газом», — сказано в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Ранее, 23 октября, на северо-востоке Санкт-Петербурга мужчина и женщина погибли в результате пожара, который произошел в одном из помещений трехкомнатной квартиры. Они отравились угарным газом.