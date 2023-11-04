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«Солнце Москвы» на ВДНХ окрасилось в цвета российского триколора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, окрасилось в цвета триколора в честь открытия выставки-форума «Россия».

На выставке 89 регионов страны демонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.

Так, Тверская область представила кабину машиниста поезда «Иволга 3.0», экспозиция «Роснефти» рассказывает о становлении нефтяной отрасли страны, у стенда Вологодской области гостей встречает Дед Мороз. Музыкант из Псковской области Константин Абабков и вовсе установил рекорд России по непрерывной игре на балалайке.

В рамках мероприятия задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно до окончания выставки будет проходить 500 экскурсий по каждому из регионов РФ.

Выставка-форум продлится до 12 апреля 2024 года, вход бесплатный.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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