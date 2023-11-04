«Солнце Москвы» на ВДНХ окрасилось в цвета российского триколора

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, окрасилось в цвета триколора в честь открытия выставки-форума «Россия».

На выставке 89 регионов страны демонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.

Так, Тверская область представила кабину машиниста поезда «Иволга 3.0», экспозиция «Роснефти» рассказывает о становлении нефтяной отрасли страны, у стенда Вологодской области гостей встречает Дед Мороз. Музыкант из Псковской области Константин Абабков и вовсе установил рекорд России по непрерывной игре на балалайке.

В рамках мероприятия задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно до окончания выставки будет проходить 500 экскурсий по каждому из регионов РФ.

Выставка-форум продлится до 12 апреля 2024 года, вход бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».