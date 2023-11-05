Реклама
Прямой эфир
Общество
Прощание с дирижером Темиркановым началось в Петербургской филармонии
Общество
Выставку-форум «Россия» в первый день посетило более 190 тыс. человек
Мир
СМИ допустили срыв визита Зеленского в Израиль из-за утечки данных
Общество
Москвичей предупредили о порывистом ветре 5 ноября
Мир
РФ направила третью партию гумпомощи жителям Газы через Египет
Экономика
В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу
Мир
СМИ сообщили о задержках украинского экспорта из-за польских таможенников
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ
Мир
В Израиле назвали количество ликвидированных командиров ХАМАС
Мир
ЦАХАЛ пообещала открыть коридор для эвакуации жителей с севера на юг сектора Газа
Мир
Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга вооруженный мужчина потребовал вылета в Турцию
Мир
В Лондоне 29 человек задержали в ходе пропалестинского митинга
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

В рамках выставки-форума «Россия» открыт фестиваль региональной гастрономии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гастрономический фестиваль стартовал в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В программе — более 100 мероприятий с участием шеф-поваров и рестораторов со всей страны, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, главной площадкой фестиваля «Гастрономическая карта России» станет новое пространство на ВДНХ «Дом российской кухни», расположенное слева от выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан.

«Фестиваль — часть большой программы выставки «Россия». На нем представлены кулинарные и культурные традиции разных народов нашей страны, ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов», — отметила Сергунина.

Фестиваль продлится до 12 апреля 2024 года. Команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей из 63 регионов предложат посетителям попробовать местные блюда и научат их готовить. В меню — бурятская, дальневосточная, донская, поморская, сибирская и другие кухни, старинная русская уличная еда (калачи и пирожки), северные деликатесы, сладости и традиционные напитки.

В рамках фестиваля также состоятся выступления фольклорных ансамблей и музыкантов, в том числе бабушек из Бураново. После новогодних каникул запланированы тематические программы: Дни Арктики, «Масленица — 2024», «Пир Пирогов», «Свадебные столы народов России», «Пять морей, три океана».

По окончании выставки в «Доме российской кухни» будет на постоянной основе работать 15 стендов региональных кухонь и дегустационное пространство «Библиотека вкусов России».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023