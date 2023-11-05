В рамках выставки-форума «Россия» открыт фестиваль региональной гастрономии

Гастрономический фестиваль стартовал в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В программе — более 100 мероприятий с участием шеф-поваров и рестораторов со всей страны, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, главной площадкой фестиваля «Гастрономическая карта России» станет новое пространство на ВДНХ «Дом российской кухни», расположенное слева от выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан.

«Фестиваль — часть большой программы выставки «Россия». На нем представлены кулинарные и культурные традиции разных народов нашей страны, ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов», — отметила Сергунина.

Фестиваль продлится до 12 апреля 2024 года. Команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей из 63 регионов предложат посетителям попробовать местные блюда и научат их готовить. В меню — бурятская, дальневосточная, донская, поморская, сибирская и другие кухни, старинная русская уличная еда (калачи и пирожки), северные деликатесы, сладости и традиционные напитки.

В рамках фестиваля также состоятся выступления фольклорных ансамблей и музыкантов, в том числе бабушек из Бураново. После новогодних каникул запланированы тематические программы: Дни Арктики, «Масленица — 2024», «Пир Пирогов», «Свадебные столы народов России», «Пять морей, три океана».

По окончании выставки в «Доме российской кухни» будет на постоянной основе работать 15 стендов региональных кухонь и дегустационное пространство «Библиотека вкусов России».