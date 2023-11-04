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В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Чудо света»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге 4 ноября стартовал фестиваль «Чудо света», приуроченный к открытию в Москве выставки-форума «Россия».

«Чудо света» с 4 по 6 ноября превратит Петропавловскую крепость в единое виртуальное пространство под открытым небом, наполненное цветом, светом и различными эффектами.

Красочное шоу посвящено Дню народного единства и началу работы выставки-форума «Россия», которая открылась на ВДНХ в столице.

Программа фестиваля будет проходить с 19:00 до 22:00. В Петропавловской крепости зрители увидят парящие в воздухе картины, переговаривающиеся скульптуры и ожившие тени.

Также пройдет выставка работ художников, которые создают свои работы с помощью нейросетей. В Нарышкином бастионе расскажут о пути света от первобытного огня до современных источников освещения.

Фестиваль «Чудо света» входит в число лучших событийных проектов Петербурга. Он проводится ежегодно с 2016 года. В 2021 году Книгой рекордов России на фестивале была зафиксирована самая большая общая протяженность световой проекции на стену крепости в России, которая составила 1244 м.

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Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве 4 ноября, в День народного единства. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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