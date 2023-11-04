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ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на президента США Джо Байдена за атаки израильской армии (ЦАХАЛ) на мирных жителей сектора Газа. Об этом 4 ноября заявил один из лидеров движения Усама Хамдан.

«Мы возлагаем на Соединенные Штаты, их президента личную ответственность за нападения израильских сил на мирное население в секторе Газа», — приводит его слова IRNA.

Он также призвал оказать давление на Вашингтон, «чтобы остановить агрессию против палестинского народа».

Хамдан добавил, что Израиль в общей сложности нанес удары по 105 медучреждениям и вывел из строя пять больниц Палестины.

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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль имеет право и обязательство на самооборону. Он отметил, что важно защищать мирных жителей, которые оказались под огнем по вине ХАМАС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 ноября сообщил, что потрясен сообщением об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа. Тогда же стало известно, что не менее 15 человек погибли при атаке ЦАХАЛ на больницу «Аш-Шифа». Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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