ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы
Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на президента США Джо Байдена за атаки израильской армии (ЦАХАЛ) на мирных жителей сектора Газа. Об этом 4 ноября заявил один из лидеров движения Усама Хамдан.
«Мы возлагаем на Соединенные Штаты, их президента личную ответственность за нападения израильских сил на мирное население в секторе Газа», — приводит его слова IRNA.
Он также призвал оказать давление на Вашингтон, «чтобы остановить агрессию против палестинского народа».
Хамдан добавил, что Израиль в общей сложности нанес удары по 105 медучреждениям и вывел из строя пять больниц Палестины.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль имеет право и обязательство на самооборону. Он отметил, что важно защищать мирных жителей, которые оказались под огнем по вине ХАМАС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 ноября сообщил, что потрясен сообщением об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа. Тогда же стало известно, что не менее 15 человек погибли при атаке ЦАХАЛ на больницу «Аш-Шифа». Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.