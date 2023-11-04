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Представитель минздрава Непала рассказал об обстановке после землетрясения

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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
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В непальском округе Джаджаркот в пяти различных больницах умерли 104 человека, всего в этом регионе 150 жителей получили ранения. Об этом 4 ноября рассказал «Известиям» представитель службы здравоохранения страны Рам Хаири.

«Сейчас мы не можем сказать точное количество пострадавших, поскольку спасательные работы всё еще продолжаются», — добавил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь дипмиссии РФ в Непале Александр Ивашев сообщил «Известиям», что обращений от российских туристов в связи с произошедшим землетрясением пока не поступало.

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Землетрясение в Западном Непале магнитудой 6,4 произошло в ночь на 4 ноября. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули. По данным СМИ, число погибших составляет 128 человек, еще 100 получили ранения разной степени тяжести.

Российский турист Александр Болдаков рассказал «Известиям», что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра — в Катманду.

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