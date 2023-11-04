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США с Египтом и Иорданией не допустят открытия второго фронта против Израиля

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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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США, Египет и Иордания будут использовать свое влияние, чтобы не допустить открытия еще одного фронта против Израиля. Об этом 4 ноября сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с египетским и иорданским коллегами в Аммане.

«Сегодня мы все признали важность использования своего влияния и возможностей для сдерживания любого государственного или негосударственного субъекта от открытия еще одного фронта (против Израиля. — Ред.)», — сказал Блинкен, трансляцию вело издание The Independent.

Он добавил, что все участники переговоров напрямую заинтересованы в отсутствии дестабилизирующих действий в регионе.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади на этой пресс-конференции также заявил, что война в секторе Газа не принесет мира Израилю, а ее продолжение лишь приведет к катастрофе на Ближнем Востоке.

«Необходимо перейти к политическому урегулированию, которое гарантирует мир и безопасность палестинцев, израильтян и всех народов региона», — добавил он.

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3 ноября газета Times of Israel написала, что Блинкен 4 ноября во время пребывания в столице Иордании организует встречу глав МИД арабских стран-союзников. Встреча необходима США для привлечения региональных партнеров к поддержке стратегий в отношении войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

В тот же день Блинкен провел закрытую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они также встретились с членами военного кабинета министров. 2 ноября Госдеп США сообщил, что Блинкен планирует посетить ряд стран, в том числе Израиль, в период со 2 по 10 ноября. В Тель-Авиве помимо прочих вопросов будет обсуждаться освобождение захваченных движением ХАМАС заложников.

Предыдущий визит госсекретаря в Израиль состоялся 12 октября. Целью этого визита было поспособствовать безопасному выходу мирных жителей сектора Газа из анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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