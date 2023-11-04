Более 500 видов вин представили в павильоне «Главвино» на выставке «Россия»

Более 500 видов вин представили в павильоне «Главвино» в рамках выставки-форума «Россия», которая открылась в субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве.

На площадке — вино российского производства. Гости выставки могут продегустировать и купить напиток, кроме того, для них проводится викторина с призами.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье в павильоне будут проходить дегустации по 45 минут. По билету, стоимость которого составит 200 рублей, можно будет продегустировать пять видов вина и закуски.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».