Глава Крыма Аксенов заявил об отработке ПВО в Керчи

Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала в районе судостроительного завода в Керчи, заявил 4 ноября в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, часть обломков упала на территорию сухих доков.

«В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», — написал он.

Он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее, 30 октября, в Крыму ПВО пресекла попытку украинской армии атаковать объекты полуострова восемью крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Все ракеты были сбиты. Повреждений инфраструктуры и пострадавших не было.

Украинская сторона предпринимает попытки атаки на полуостров Крым. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.