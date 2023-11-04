Вспышку гепатита А зафиксировали в пятом регионе Украины

Вспышка гепатита А зафиксирована в Днепропетровской области на востоке Украины, регион стал пятым, где зарегистрирована данная инфекция. Об этом 4 ноября сообщил портал «Павлоград.dp.ua» со ссылкой на данные брифинга специалистов отдела надзора и профилактики инфекционных заболеваний областного лабораторного центра.

Уточняется, что вирус гепатита А обнаружен у 32 пациентов. Специалисты проводят мониторинг питьевой воды, в изученных образцах возбудитель не обнаружен.

1 ноября первые случаи госпитализации с гепатитом А отмечены в Ивано-Франковской области. Также заболевание выявлено в Закарпатской и Тернопольской областях.

Ранее, 27 октября, школьников в Виннице перевели на дистанционное обучение из-за вспышки заболеваемости гепатитом А.

До этого, 24 октября, в минздраве Украины сообщили, что с подтвержденным диагнозом «гепатит А» были госпитализированы 60 человек, среди которых 14 детей. Специалисты исследуют стихийные рынки, точки водоснабжения и другие потенциальные источники заражения.

Вирусный гепатит A, также известный как болезнь Боткина, — это острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Он хорошо передается в том числе через зараженную пищу и воду, ежегодно в мире им инфицируется около 10 млн человек.