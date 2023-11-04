Хуснуллин высоко оценил выставку «Россия» на ВДНХ

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин высоко оценил организацию выставки-форума «Россия», которая открылась в субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве.

«Скажу одним емким словом — очень круто. Круто сделали вообще: и ВДНХ, и выставка. Сама выставка «Россия» очень серьезная, очень. Прямо все министерства, ведомства, госкомпании, регионы — все подготовились очень хорошо», — рассказал он.

Вице-премьер добавил, что планирует выделить время и посетить выставку еще раз.

В субботу на выставке-форуме в рамках федерального просветительского марафона «Знание» Хуснуллин прочитал лекцию для молодежи на тему инфраструктурного развития страны.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».