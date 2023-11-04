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Гости выставки «Россия» поделились впечатлениями от площадок форума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Выставка «Россия» открылась на ВДНХ в Москве несколько часов назад, однако за этот промежуток времени у гостей форума накопилось море впечатлений. Эмоциями посетители поделились в беседе с «Известиями» 4 ноября, в День народного единства.

Так, региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Донецкой Народной Республике (ДНР) Наталья Суркова призналась, что очень рада посетить выставку в первый день ее работы.

«Потому что мы получили невероятный заряд энергии, идей. Везем их в свои регионы и будем воплощать их в жизнь», — призналась она.

По словам Сурковой, ее делегация особое внимание уделила павильонам об образовании, так как это связано с ее деятельностью. Однако без внимания не остались и другие площадки.

«Россия — огромная, Россия — многогранная, прекрасная, яркая. Нам очень отрадно, что теперь мы можем не просто увидеть это по телевизору, не просто прочитать об этом в книгах, но и посмотреть, потрогать, попробовать своими руками, прикоснуться к достижениям других регионов, познакомиться с друзьями из других регионов», — добавила она.

Выставка дала возможность координатору обменяться контактами с другими гостями, Суркова выразила надежду на дружбу с коллегами.

Людмила Малыкина пришла на выставку вместе со своим сыном Глебом, который носит гордое звание артековца. Мальчик был в международном центре трижды. На форум он пришел, потому что свои площадки представили детские центры «Артек» и «Орленок».

«Как только я узнал, что будет эта выставка, я сразу сюда поехал, потому что это очень яркие эмоции, впечатления, потому что я трижды пережил вот эту атмосферу «Артека» и других лагерей. Посетить данную выставку для меня — это, во-первых, вспомнить всё, что со мной было, плюс я также здесь встретил вожатых, с которыми я когда-то был в одной смене. Я снова переживаю все эти эмоции, впечатления, которые тогда со мной произошли», — сказал журналистам подросток.

Глеб добавил, что знать историю страны необходимо, поэтому он хочет осмотреть павильоны всех регионов.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

На выставке-форуме открылся, в частности, павильон координационного центра правительства, Тверская область представила кабину машиниста поезда «Иволга 3.0», экспозиция «Роснефти» рассказывает о становлении нефтяной отрасли страны.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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