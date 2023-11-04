Песков прокомментировал «Известиям» визит главы Еврокомиссии в Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 ноября прокомментировал «Известиям» визит главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Киев, отметив, что этот вопрос неважен для россиян.

«Это не нам нужно относиться (к визиту главы ЕК в Киев. — Ред.). К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат», — сказал представитель Кремля.

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что политик, приехав в Киев, «вернулась к основной специальности».

О том, что глава ЕК прибыла в Киев, утром в субботу сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. На вокзале ее встретил президент Украины Владимир Зеленский, хотя раньше в ходе визитов в страну политика обычно встречали представители посольства Евросоюза (ЕС).

До этого, 25 октября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль поделился мнением, что Украина будет полностью готова стать полноправным членом объединения через два года. Он напомнил, что многие страны ЕС уже несколько лет ожидают вступления Украины в блок.

В начале октября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.