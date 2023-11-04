Чернышенко принял участие в церемонии гашения марки, посвященной выставке «Россия»

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в субботу, 4 ноября, принял участие в торжественной церемонии гашения марки, посвященной выставке «Россия».

На марку поставили оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. Теперь такие марки поступят в почтовое обращение по всей России. Тираж составит 72 тыс. экземпляров. Номинал — 80 рублей.

Церемония прошла в рамках открытия экспозиции «Мир цифры». На этой экспозиции гости могут пройти путь цифровизации последних лет от ретрокомнаты в стиле 90-х годов до новейших цифровых сервисов.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».