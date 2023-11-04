Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин высоко оценил выставку «Россия» на ВДНХ
Мир
Вспышку гепатита А зафиксировали в пятом регионе Украины
Авто
В Калужской области в 2023 году запустят работу заводов Volvo и Volkswagen
Мир
Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников из-за ударов Израиля
Политика
Песков указал на растущее раздражение Запада от киевского режима
Культура
Любимова открыла экспозицию «Наша культура» на выставке «Россия»
Общество
Песков назвал Путина своим главным учителем
Общество
Экспозиция павильона № 1 начала работу на выставке «Россия» в Москве
Наука и техника
Лихачев указал на лидерство российской атомной промышленности
Политика
Песков опроверг информацию о «разорванной в клочья экономике России»
Общество
В Севастополе высадили 1200 деревьев в виде надписи «Россия»
Общество
На выставке «Россия» представили крупные достижения страны
Общество
На выставке «Россия» открылся павильон координационного центра правительства

Беглов отметил важность открытия выставки-форума «Россия» в День народного единства

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность открытия в Москве международной выставки-форума «Россия» в знаковый для страны день — День народного единства.

На петербургском стенде представлены достижения города в сферах промышленности, энергетики, судостроения, образования, строительства, науки, цифровых технологий, культуры, сохранения исторического наследия. В основе лежит концепция «Петербургского кинотеатра», который рассказывает об особом характере города, о важнейших событиях в его истории и достижениях, инновационном и научном потенциале. Девиз экспозиции: «Петербург — город, где рождается хорошее настроение».

Беглов отметил, что сегодня Петербург интенсивно развивается. «Поручения президента по развитию Петербурга дарят городу будущее. Петр Первый пробил просеку — Невский проспект, а наш президент начал строить новые дороги. Сегодня трудно представить, что нет КАД, дамбы, ЗСД, и ряда других трасс, развязок и магистралей, которые связывают Петербург со всей страной», — сказал губернатор.

Он также напомнил, что были построены «Лахта-центр» и «Газпром-Арена», дано разрешение на ввод в эксплуатацию самого большого в мире хоккейного стадиона «СКА-Арена». Реализуется масштабный проект Музейно-исторического кластера «Кронштадт – остров фортов», вторую жизнь получают исторические здания, продолжается планомерное обновление общественного транспорта, добавил Беглов.

Одна часть стенда Петербурга будет постоянной, другая будет меняться в зависимости от недели. Так, неделя с 4 по 11 ноября будет посвящена истории города. Ключевые темы — 350-летие Петра Великого и 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга. Организаторы, в частности, проведут интерактивную игру «Пять Петров» и топонимическую викторину.

Петербургский стенд на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных решений. В интерактивном режиме там представлены самые красивые мосты, дворцы и улицы в разное время года. Посетители выставки смогут погулять по осеннему городу, оказаться на замерзшей Неве зимой, в цветущем Екатерининском саду. Помимо этого, гости могут воспользоваться аудиогидом, который озвучил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющено вместе с сыном. Основной арт-объект петербургского стенда — копия Дворцового моста.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023