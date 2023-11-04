Беглов отметил важность открытия выставки-форума «Россия» в День народного единства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность открытия в Москве международной выставки-форума «Россия» в знаковый для страны день — День народного единства.

На петербургском стенде представлены достижения города в сферах промышленности, энергетики, судостроения, образования, строительства, науки, цифровых технологий, культуры, сохранения исторического наследия. В основе лежит концепция «Петербургского кинотеатра», который рассказывает об особом характере города, о важнейших событиях в его истории и достижениях, инновационном и научном потенциале. Девиз экспозиции: «Петербург — город, где рождается хорошее настроение».

Беглов отметил, что сегодня Петербург интенсивно развивается. «Поручения президента по развитию Петербурга дарят городу будущее. Петр Первый пробил просеку — Невский проспект, а наш президент начал строить новые дороги. Сегодня трудно представить, что нет КАД, дамбы, ЗСД, и ряда других трасс, развязок и магистралей, которые связывают Петербург со всей страной», — сказал губернатор.

Он также напомнил, что были построены «Лахта-центр» и «Газпром-Арена», дано разрешение на ввод в эксплуатацию самого большого в мире хоккейного стадиона «СКА-Арена». Реализуется масштабный проект Музейно-исторического кластера «Кронштадт – остров фортов», вторую жизнь получают исторические здания, продолжается планомерное обновление общественного транспорта, добавил Беглов.

Одна часть стенда Петербурга будет постоянной, другая будет меняться в зависимости от недели. Так, неделя с 4 по 11 ноября будет посвящена истории города. Ключевые темы — 350-летие Петра Великого и 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга. Организаторы, в частности, проведут интерактивную игру «Пять Петров» и топонимическую викторину.

Петербургский стенд на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных решений. В интерактивном режиме там представлены самые красивые мосты, дворцы и улицы в разное время года. Посетители выставки смогут погулять по осеннему городу, оказаться на замерзшей Неве зимой, в цветущем Екатерининском саду. Помимо этого, гости могут воспользоваться аудиогидом, который озвучил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющено вместе с сыном. Основной арт-объект петербургского стенда — копия Дворцового моста.