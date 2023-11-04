Украина является несчастной страной, поскольку за нее другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, заявил 4 ноября в ходе марафона «Знание» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, как исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что США с 1991 года потратили $5 млрд, чтобы помочь «более сильному демократическому правительству» прийти к власти на Украине.

«Украина — несчастная страна, раз другое государство платит за нее, в том числе «как в такси по счетчику» за приход нужного правительства», — отметил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. Он отметил, что она там практически узаконена. Российский лидер указал на то, что США задумали смену элит в украинском государстве из-за проблем с коррупцией, однако у них не получится с ней побороться.

Ранее, 31 октября, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие внутри Украины, ― это коррупция и криминал. Он подчеркнул, что на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.