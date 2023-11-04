Песков опроверг информацию о «разорванной в клочья экономике России»

Информация о «разорванной в клочья экономике России» на самом деле является неправдой. Об этом 4 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Знаменитые слова президента США [Джо] Байдена. Их правда. О том, что экономика России «порвана в клочья», рубля больше нет и так далее, и тому подобное. Нет. Нет», — сказал он.

Песков подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентное количество санкций, наложенных на Россию, правительству РФ удалось стабилизировать ситуацию и обеспечить рост экономики на уровне 2,8% по итогам 2023 года.

Это является великолепным и неожиданным результатом даже для властей, добавил представитель Кремля.

«Мы уверенно идем вперед. Растет промпроизводство, растет сельское хозяйство», — заявил Песков.

Ранее в этот день о росте экономики в 2,8% также заявил и глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что добиться подобных результатов было сложно, приходилось концентрировать ресурсы и на развитии ключевых отраслей, и на поддержке населения.

Ранее, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. Он также добавил, что российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался.

За день до этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в январе – сентябре 2023 года российский внутренний валовой продукт (ВВП) вырос почти на 3%, а в сентябре рост превысил 5%. Он добавил, что динамика роста ВВП стала возможной благодаря реализации правительством поручений президента РФ, а также работе по решению оперативных и стратегических задач.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.