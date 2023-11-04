«Это очень важная вещь — поддержка людей, которые ежечасно рискуют своей жизнью»

Перечень товаров, которые могут использоваться военными медиками в зоне проведения специальной военной операции, будет расширен . Об этом Владимир Путин заявил в разговоре с активистами после возложения цветов на Красной площади по случаю Дня народного единства. Он пообещал дать соответствующие поручения , потому что не все предметы, которые требуются медикам там, удается быстро передавать из-за отсутствия нужных разрешений. Что еще молодежь предложила Владимиру Путину и какой значок теперь есть у президента — в материале «Известий» .

Сколько народов проживает в России

В День народного единства Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в центре столицы. Однако если в прошлом году вместе с ним были представители молодежных и волонтерских организаций, то в этом к ним присоединились и главы традиционных конфессий .

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства Фото: РИА Новости/Михаил Метцель



Церемония продлилась недолго: сперва глава государства подошел к памятнику с букетом красных роз, а затем цветы возложили и представители главных религиозных объединений России . Сразу после этого президент пообщался с патриархом Кириллом, а уже после переговорил и с другими присутствующими представителями духовенства. Так, лидер Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил главу государства за поддержку инициативы возведения мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил РФ в Подмосковье . Он также пригласил Владимира Путина в конце ноября — начале декабря принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства.

Всего в России проживает около 200 народов и народностей , напомнила сенатор от ДНР Наталья Никонорова. Так, для многих стран, привыкших исключительно к подавлению и доминированию, способность россиян к консолидации не представляется возможной и всё еще остается чем-то из сферы фантастики .

Президент РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров



— На протяжении веков на территории России живут в мире и согласии на одной земле множество народов и конфессий. Конечно, сохранить такое единение — задача не из легких. Помогает наш менталитет, мы с неподдельной теплотой относимся к каждому, кто настроен к нам миролюбиво: соседу, гостю, соотечественнику. Искренность, душевность, сострадание, доброта, понимание — всё это нам присуще. И именно эти качества помогают быть терпимыми и понимающими, уважать чужие традиции и культуру , — сказала Наталья Никонорова «Известиям».

Справка «Известий» День народного единства в России отмечается 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени. Руководителями народного ополчения, освободившего столицу, выступали земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

О чем президент пообщался с молодыми активистами

Президент в этот день вышел к молодежи и активистам , которые также приехали на Красную площадь. Среди них были представители движения «Народный фронт «За Россию», проекта «Мы вместе», «Юнармии», «Движения Первых» и «Волонтеров Победы» . Они некоторое время пообщались с главой государства, успев задать свои вопросы и высказать предложения. К примеру, одна из участниц встречи рассказала, что передает со своей командой на передовую СВО лекарства и медоборудование. Однако не все вещи, которые требуются военным врачам, удается быстро доставить, поскольку они не имеют разрешительных документов . Она обратилась к президенту с просьбой изменить подход к закупке немедикаментного перечня товаров, которые не имеют разрешительного удостоверения. К примеру, армированного скотча, которым заклеивают раны, а также фонариков и фломастеров.

Президент РФ Владимир Путин общается с представителем Общероссийского народного фронта после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Может быть, знаете, эти списки всякие устарели давно, потому что, когда они составлялись, таких предметов-то не было, таких товаров не было. Обязательно скажу , — отреагировал президент.

Однако многие из присутствующих в этот день на площади хотели просто поделиться с президентом своими личными историями и примерами помощи бойцам на передовой. Так, юнармейцы рассказывали о своих способах подбодрить военнослужащих — они пишут и отправляют письма-треугольники на фронт в знак поддержки.

— Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно , — ответил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции Фото: ТАСС/Михаил Метцель