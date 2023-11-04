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Новак поделился впечатлениями от выставки-форума «Россия»

Новак: проект выставки-форума «Россия» позволяет познакомиться с успехами страны
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Международная выставка-форум «Россия» позволяет жителям страны получше узнать о ее достижениях. Об этом 4 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Этот проект — замечательная возможность познакомить жителей России с достижениями России, в региональном аспекте направлений экономической деятельности, предприятий», — сказал он журналистам.

Новак подчеркнул, что главное восхищение у него вызвали именно посетители и их интерес к выставке. При этом больше всего ей интересовались именно дети.

«На этой выставке это проекты, связанные с интерактивами, можно детям что-то самим узнать, получить, поиграть», — добавил вице-премьер.

Это хорошая возможность познакомиться с достижениями России, а также узнать о стоящих перед страной задачах, отметил Новак.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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