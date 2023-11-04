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Песков рассказал о набирающей силу России

Песков: Россия — сильная страна и прибавляет к силе новые элементы
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Россия — сильная страна и ежедневно добавляет к своей силе новые элементы. Об этом 4 ноября, в День народного единства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Знание».

«Каждый из нас должен быть сильным, а если мы все вместе будем сильными, то будет сильной наша страна, она и есть, собственно, сильная, и она сейчас проявляет свою силу. Она добавляет каждый день к своей силе новый элемент», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что всё, что мы достигаем, делается «для того, чтобы быть сильными».

«И мир так устроен, что правда всегда более убедительно звучит из уст сильного, в том числе из уст сильного государства, и поэтому, чтобы нести нашу правду в мир, нам нужно быть сильными, убедительными», — подчеркнул Песков.

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Запад раньше хотел победить Россию на поле боя, но сейчас заговорил по-другому. По его мнению, смена риторики Запада не означает, что Россия должна вести себя агрессивно. Это говорит о том, что она должна быть суверенным, сильным и независимым государством.

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