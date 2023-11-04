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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве судебного пристава

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Фото: МВД РФ
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Полицейские при взаимодействии с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали жителя Рязани 1979 года рождения, подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мужчина задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего», — приводит слова Волк «МВД Медиа».

Как добавили в Следственном комитете (СК) России, задержанный пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью убитого.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что у одного из домов на улице Сельских Строителей в Рязани было обнаружено тело мужчины 1988 города рождения с огнестрельными ранениями. Убитым оказался начальник местного отделения службы судебных приставов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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