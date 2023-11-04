Экспозиция павильона № 1 начала работу на выставке «Россия» в Москве

Экспозиция павильона № 1 «Первые в России — стране возможностей» 4 ноября начала работу в рамках выставки «Россия» в Москве.

Проект представляет собой совместную работу платформы «Россия — страна возможностей» и «Движения Первых». Экспозиция расположена в отреставрированном павильоне № 1 на ВДНХ. Восемь залов павильона посвящены достижениям страны через отражение прошлого, настоящего и будущего.

Выставка «Первые в России — стране возможностей» посвящена мечтам. Гости мероприятия могут не только визуализировать свою мечту, но и познакомиться с ее организаторами, которые позволят приблизить ее достижение. В первый день павильон № 1 посетит более 600 детей, а также 46 блогеров проекта «ТопБЛОГ» из более чем 10 регионов России.

Как отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, через залы экспозиции участников мероприятия проведет девочка из будущего по имени Вера.

«В залах посетители встретятся с известными людьми России, познакомятся с богатством природы нашей страны, посетят мини-лаборатории, посвященные разным сферам науки, узнают, как формировался характер у настоящих первопроходцев и великих соотечественников, зарядятся патриотизмом и визуализируют свою мечту на куполе», — добавил он.

Кроме того, в каждом из залов можно будет узнать о конкретных проектах платформы и сразу подать заявку на участие.

Выставка открылась утром 4 ноября, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Посещение выставки бесплатно.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».