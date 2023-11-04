В Севастополе высадили 1200 деревьев в виде надписи «Россия», акцию приурочили к Дню народного единства, сообщил 4 ноября в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Вместе с севастопольцами создали новую достопримечательность — геоглиф, который в ближайшее десятилетие станет виден из космоса. В Мекензиевом лесничестве мы высадили 1200 деревьев в виде надписи «Россия», — написал он.

По словам Развожаева, размер каждой буквы 25×30 м, они состоят из восточных туй. Длина надписи — 200 м.

В высадке новой рощи принимали участие более полутысячи севастопольцев.

Развожаев выразил уверенность, что новая роща станет достопримечательностью города.

Ранее в субботу военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о важности этого праздника. День установлен в честь окончания Смутного времени, напомнил он.

День народного единства в России отмечается 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени. Руководителями народного ополчения, освободившего столицу, выступали земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

Накануне, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на всех переломных этапах в истории России единство ее народа было ключевым. Кроме того, президент поздравил россиян с Днем народного единства.