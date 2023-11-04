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Новак поручил разработать условия для продажи премиального топлива на заправках

Новак: премиальное дизтопливо должно продаваться на АЗС только вместе с обычным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить изменения, устанавливающее требование продавать на российских заправках премиальное топливо только при наличии на них более стандартного и дешевого. Об этом 4 ноября он сообщил журналистам в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

«Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека», — сказал Новак.

Он объяснил, что на некоторых заправках премиальное дизельное топливо продается по высоким ценам, при этом обычного на них нет. У потребителя должен быть выбор, добавил Новак.

Топливный рывок: Путин призвал сдерживать рост цен на бензин и дизель
Какие меры предлагает кабмин и когда ситуация нормализуется

Ранее, 21 сентября, правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

На следующий день стало известно, что в России снизились биржевые цены на бензин и дизельное топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 подешевел до 59,362 тыс. рублей за тонну, Аи-92 — до 55,925 тыс. рублей за тонну, летний дизель — до 61,431 тыс. рублей за тонну.

Позднее, 9 октября, вице-премьер РФ Александр Новак на заседании кабмина сообщил, что цена на топливо снизилась в 81 регионе России. По данным Минэнерго, в мелком опте и на нефтебазах цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тыс. рублей за тонну, по стране это примерно на 8%, отметил Новак.

11 октября президент России Владимир Путин призвал правительство РФ превентивно реагировать на кризисы на внутреннем топливном рынке. Он отметил, что в последнее время произошел резкий скачок стоимости бензина и дизельного топлива, для борьбы с которым российское правительство приняло ряд мер.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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