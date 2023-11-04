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Путин встретился с общественниками в День народного единства. Главное

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади 4 ноября, в День народного единства. Он также поговорил с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

Во встрече участвовали в том числе члены движения «Народный фронт «За Россию», проекта #МыВместе, движения «Юнармия», центра «Вымпел», движения «Волонтеры Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества» и сообщества «Движение первых».

Президент также сфотографировался с волонтерами и детьми, выслушал просьбы общественников.

О моральном духе бойцов на Украине

Моральная поддержка очень важна для участников спецоперации по защите Донбасса, отметил глава государства. Один из юнармейцев рассказал главе государства, что участники движения отправляют письма-треугольники российским военнослужащим в зоне спецоперации, чтобы поддержать их.

«Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а, может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно!» — сказал российский лидер в ответ на слова юноши.

Путин также выслушал историю мальчика, отец которого погиб в ходе СВО 27 февраля 2022. Он поступил в Московское кадетское президентское училище, чтобы стать военным, как и его отец.

О нуждах медиков на СВО

Во время встречи к президенту обратилась участница «Народного фронта» Анна. Она вместе с другими членам движения помогает со снабжением солдат лекарствами и медицинскими изделиями. По ее словам, иногда возникают юридические препоны: некоторую вещи не получается ввозить из-за их отсутствия в специальных перечнях, например, армированный скотч, который врачи используют, чтобы заклеивать раны.

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Президент отметил, что перечни могли устареть и создавались в то время, когда о подобных изделиях еще не знали. Он пообещал поручить пересмотреть эти списки.

О жителях новых регионов

Владимир Путин поговорил и с представителями новых регионов. На встречу приехала девушка Юлия из Мелитополя Запорожской области. Она поблагодарила президента за принятие решения о начале СВО и заверила, что на ее малой родине полностью поддерживают его курс управления.

«Вы можете на нас рассчитывать, мы активно возобновляем наш регион. Спасибо, что вы вернули нас домой», — сказала Юлия.

«Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, такого никогда бы не было. И, конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этой территории, я могу рассчитывать», — ответил ей глава государства.

О поддержке религиозных инициатив

После возложения цветов Владимир Путин пообщался с патриархом Кириллом, а также представителями других религиозных конфессий.

Верховный муфтий России поблагодарил президента за то, что он поддержал идею строительства мечети в парке «Патриот». Он также попросил главу государства присутствовать на церемонии открытия первого камня. Президент назвал эту идею хорошей.

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