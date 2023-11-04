Минздрав сектора Газа сообщил о 9,4 тыс. погибших

Число погибших палестинцев с момента начала эскалации конфликта в секторе Газа превысило 9,4 тыс. человек, за последние 24 часа погиб 231 человек. Об этом 4 ноября сообщила телекомпания Al Jazeera со ссылкой на представителя минздрава анклава Ашрафа аль-Кидра

«Только за последние 24 часа в результате израильских нападений погиб по меньшей мере 231 человек», — такие слова аль-Кидры приводит канал.

Так, по его подсчетам, общее количество погибших с 7 октября составляет 9488 человек, включая 3900 детей. Число пострадавших при этом превысило 24 тыс. человек.

Ранее в этот день ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по школе, расположенной в северной части анклава. Сообщалось, что в здании находились тысячи людей, бежавших от предыдущих израильских атак из разных частей региона.

3 ноября стало известно о том, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что «он в ужасе» от сообщений о нападении на колонну машин скорой помощи.

В тот день официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ после окружения города Газа зашла на территорию анклава для проведения боевых операций против палестинского движения ХАМАС. По словам начальника генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, военные Израиля уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.