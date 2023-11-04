Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав сектора Газа сообщил о 9,4 тыс. погибших
Общество
Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря
Армия
Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS за сутки
Общество
Путин указал на важность моральной поддержки бойцов СВО
Экономика
Россия произведет около 30 млн т СПГ в 2023 году
Армия
ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской области
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского в День народного единства
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев указал на лидерство России в ракетных вооружениях
Мир
Минздрав Газы сообщил о гибели 12 человек при ударе по школе
Общество
Золотую пушкинскую осень представили на выставке «Россия» на ВДНХ
Армия
Тульские оружейники передадут Минобороны винтовки и гранатометы
Происшествия
В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Экономика
Россия не рассматривает новые ограничения на вывоз продовольствия

Эксперт объяснил скандал вокруг задержания блогера Шабутдинова

Юрист Хаминский: задержание блогера Шабутдинова в Москве было резонансным
0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 4 ноября рассказал «Известиям», почему задержание обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова стало таким громким.

По словам специалиста, в отношении блогера была проведена масштабная операция с участием оперативников из центрального аппарата МВД при поддержке сотрудников столичного управления ФСБ, что нехарактерно для обычного мошенничества.

«Согласно закону, это происходит, когда речь идет о защите конституционного строя, экономической безопасности страны, коррупции в эшелонах власти, преступлениях с этнокомпонентом или международном терроризме», — указывает юрист.

Далее Хаминский объяснил, откуда взялись вышеперечисленные угрозы в деле Шабутдинова.

«С учетом масштаба деятельности блогера прокуратура уже заявила, что поддержит ходатайство следствия о взятии обвиняемого под стражу. Но здесь надо понимать, что не всякое «взял деньги и ничего не отдал взамен» есть преступление. Обязательная составляющая — это обман или злоупотребление доверием», — уточнил он.

Юрист объяснил, что если в договоре прописаны услуги, связанные с образованием, то обман действительно может иметь место.

«Коллега Шабутдинова по цеху Оксана Самойлова убеждает своих последовательниц чистить зубы по утрам не менее трех минут, и тогда им откроется путь к миллионам. И ведь десятки тысяч девушек слушают эти «проповеди», и ни одна из них пока не пришла в полицию с заявлением об обмане. Но в ситуации с Аязом не все клиенты проявили подобную лояльность», — приводит пример эксперт.

Однако сомнений пользователей в эффективности курсов недостаточно для предъявления обвинений. В деятельности «Лайк Центра» — образовательной компании под руководством блогера — возможны неуплата налогов и создание пакета фиктивных документов для их сокрытия. С одной стороны, компания показывает выручку в 1 млрд рублей, прибыль в 740 млн, ежегодно платит 150 млн рублей налогов и 6 млн сборов.

«Но любой бухгалтер, посмотрев на эти показатели, квалифицированно объяснит, что 150 млн — это налог на прибыль и НДФЛ. А вот НДС, который даже по приблизительным подсчетам должен составить 150–200 млн рублей ежегодно, здесь даже и не пахнет», — заключил Хаминский.

Тонкости договора: блогера Аяза Шабутдинова проверяют на неуплату налогов
Основателя «Like Центр» задержали, но пока в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве

Ранее в этот день блогера доставили в Таганский суд. Его арестовали до 16 декабря. На данном этапе Шабутдинова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою вину блогер не признал.

По данным следствия, он оказывал некачественные образовательные услуги, стоимость которых начиналась от 250 тыс. рублей. Как сообщила прокуратура Москвы, блогер совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023