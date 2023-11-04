Эксперт объяснил скандал вокруг задержания блогера Шабутдинова

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 4 ноября рассказал «Известиям», почему задержание обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова стало таким громким.

По словам специалиста, в отношении блогера была проведена масштабная операция с участием оперативников из центрального аппарата МВД при поддержке сотрудников столичного управления ФСБ, что нехарактерно для обычного мошенничества.

«Согласно закону, это происходит, когда речь идет о защите конституционного строя, экономической безопасности страны, коррупции в эшелонах власти, преступлениях с этнокомпонентом или международном терроризме», — указывает юрист.

Далее Хаминский объяснил, откуда взялись вышеперечисленные угрозы в деле Шабутдинова.

«С учетом масштаба деятельности блогера прокуратура уже заявила, что поддержит ходатайство следствия о взятии обвиняемого под стражу. Но здесь надо понимать, что не всякое «взял деньги и ничего не отдал взамен» есть преступление. Обязательная составляющая — это обман или злоупотребление доверием», — уточнил он.

Юрист объяснил, что если в договоре прописаны услуги, связанные с образованием, то обман действительно может иметь место.

«Коллега Шабутдинова по цеху Оксана Самойлова убеждает своих последовательниц чистить зубы по утрам не менее трех минут, и тогда им откроется путь к миллионам. И ведь десятки тысяч девушек слушают эти «проповеди», и ни одна из них пока не пришла в полицию с заявлением об обмане. Но в ситуации с Аязом не все клиенты проявили подобную лояльность», — приводит пример эксперт.

Однако сомнений пользователей в эффективности курсов недостаточно для предъявления обвинений. В деятельности «Лайк Центра» — образовательной компании под руководством блогера — возможны неуплата налогов и создание пакета фиктивных документов для их сокрытия. С одной стороны, компания показывает выручку в 1 млрд рублей, прибыль в 740 млн, ежегодно платит 150 млн рублей налогов и 6 млн сборов.

«Но любой бухгалтер, посмотрев на эти показатели, квалифицированно объяснит, что 150 млн — это налог на прибыль и НДФЛ. А вот НДС, который даже по приблизительным подсчетам должен составить 150–200 млн рублей ежегодно, здесь даже и не пахнет», — заключил Хаминский.

Ранее в этот день блогера доставили в Таганский суд. Его арестовали до 16 декабря. На данном этапе Шабутдинова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою вину блогер не признал.

По данным следствия, он оказывал некачественные образовательные услуги, стоимость которых начиналась от 250 тыс. рублей. Как сообщила прокуратура Москвы, блогер совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам.